Arzt verlässt Operationssaal nach fehlendem Teeservice

Patienten in betäubtem Zustand zurückgelassen. Empörung und rechtliche Schritte werden gefordert.

In einem lokalen Gesundheitszentrum in Nagpur kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall, der sowohl für Patienten als auch für das Krankenhauspersonal eine belastende Erfahrung darstellte. Ein Arzt, der an diesem Tag planmäßige Eingriffe an acht Frauen durchführen sollte, hatte bereits vier Operationen abgeschlossen und die restlichen Patienten betäubt, als er eine Pause für eine Tasse Tee verlangte. Als das Personal ihm den gewünschten Tee nicht brachte, verließ er wütend den Operationssaal und ließ die restlichen Patienten in ihrem betäubten Zustand zurück, so berichtet NDTV.