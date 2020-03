Arzt positiv getestet: LKH Hartberg geschlossen

Am LKH Hartberg, wo bereits am Sonntag der Fall einer mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiterin bekannt geworden ist, wurde nun auch ein Turnusarzt positiv getestet. Das Krankenhaus wurde deshalb laut Kages bis mindestens Freitag 15.00 Uhr geschlossen. Neuaufnahmen sind keine mehr möglich, berichtete die "Kleine Zeitung" online.

Bereits am Montag mussten 34 Kollegen und 23 Patienten, zu denen die infizierte Mitarbeiterin Kontakt hatte, in Quarantäne. Die Frau hatte zuletzt in der internen Abteilung Dienst. Nunmehr werden im LKH Hartberg nur noch jene Patienten behandelt, die dort in Quarantäne sind, berichtete die "Kleine Zeitung".