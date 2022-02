Arzt in Wien vor Gericht, der Betrügern geholfen haben soll

Am Wiener Landesgericht ist am Freitag der Prozess gegen einen Arzt fortgesetzt worden, der nach Millionen-Betrügereien den bereits rechtskräftig abgeurteilten unmittelbaren Tätern geholfen und einen Teil ihrer Beute gebunkert haben soll. Der Arzt und seine Verteidiger Farid Rifaat und Michael Dohr beteuerten weiter, der Mediziner arabischer Abstammung habe seine Hände nicht schmutzig gemacht. "Er ist unschuldig", erklärte Dohr dem Gericht und den anwesenden Medienvertretern.

Nun prozessgegenständlich sind inkriminierte Handlungen des Herrn Doktor nach groß angelegten betrügerischen Machenschaften, die zwei Saudis mehrere Millionen Euro gekostet haben. Die Täter wurden dafür 2020 zu fünf bzw. dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie hatten in Wien einen aus Saudi Arabien stammenden Geschäftsmann kennengelernt und in weiterer Folge diesem und einem Bekannten unter anderem die Beteiligung an vorgeblich lukrativen Investments in Immobilien schmackhaft gemacht. Renditen von bis zu 27 Prozent jährlich wurden verheißen.