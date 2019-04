Arzt holte vier lebendige Bienen aus dem Auge einer Frau

Eine äußerst ungewöhnliche Entdeckung hat ein Arzt in Taiwan in dem geschwollenen Auge einer Patientin gemacht: Er fand dort vier lebendige giftige Mini-Bienen. Die Frau war wegen des geschwollenen Auges in die Praxis gekommen, ohne etwas von den Tierchen zu ahnen. Der Arzt entdeckte dann die nur wenige Millimeter großen Insekten.

Die 29-jährige Patientin, deren Name nur mit “Frau Ho” angegeben wurde, hatte Ende März ein Grab auf einem Friedhof gepflegt, als ihr eine Windböe ins Gesicht blies. Als ihr Auge anschwoll und juckte, ging sie zum Arzt. Doktor Horng Chi-ting sagte, er sei überrascht gewesen, bei der Untersuchung “ein behaartes Bein, das unter dem Augenlid hervorschaute” zu sehen. Er entdeckte und entfernte vier sogenannte Furchenbienen, die nur drei Millimeter groß waren.

Horng sagte, die Furchenbienen, die von Schweiß angezogen werden, hätten das Augenlid offenbar “mit einer Achselhöhle verwechselt”. Glücklicherweise hätten die giftigen Insekten das Auge nicht angegriffen und seien relativ schnell entfernt worden. Der Arzt führte aus, die Patientin trage Kontaktlinsen und habe deshalb ihr Auge nicht gerieben. Ansonsten hätten die Bienen zerdrückt werden können, was zur Erblindung der Frau hätte führen können.