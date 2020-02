"Art Basel Hong Kong" wegen Coronavirus abgesagt

Wegen des neuen Coronavirus ist die "Art Basel Hong Kong", eine der renommiertesten Kunstmessen Asiens, abgesagt worden. Sie sollte mit rund 240 Ausstellern vom 19. bis 21. März stattfinden. Verschiedene Faktoren, die "alle eine Folge der Verbreitung des Coronavirus" seien, hätten zu der Entscheidung geführt, teilte der Veranstalter MCH Group mit.

Die "Art Basel Hong Kong" wurde 2013 ins Leben gerufen. Sie ist die Asien-Ausgabe der Art Basel, der bedeutendsten Kunstmesse der Welt. Einen weiteren Ableger für den nordamerikanischen Markt gibt es in Miami Beach. Für Hongkong seien 241 Galerien ausgewählt worden, davon die Hälfte aus Asien und der Asien-Pazifik-Region, hatte die Messe im vergangenen Oktober mitgeteilt. Auch bedeutende Galerien aus Europa und den USA waren angekündigt. Im vergangenen Jahr hatte die Art Basel in Hongkong nach Messeangaben 88.000 Besucher.

Der Coronavirus-Ausbruch wirkt sich mittlerweile auch ein Stück weit auf das kulturelle Angebot in Europa aus: So musste das für den 19. Februar in Berlin geplante chinesische Neujahrskonzert "National Treasures" der chinesischen Nationaloper abgesagt werden. Das Chinese Orchestra of China National Opera & Dance Drama Theater dürfe nicht ausreisen, hieß es beim Veranstalter am Donnerstag in Berlin.