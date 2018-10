Arsenal setzte Siegesserie mit 5:1 bei Fulham fort

Arsenal hat seine Siegesserie am Sonntag fortgesetzt. Das Team von Trainer Unai Emery entschied in der englischen Fußball-Premier-League das Londoner Derby bei Fulham mit 5:1 (1:1) für sich. Dank des neunten Sieges in Folge, dem sechsten in der Premier League, festigte Arsenal in der Tabelle seine Position in der Spitzengruppe. Das Topduo Manchester City und Liverpool traf am Abend aufeinander.

Matchwinner für die “Gunners” war Alexandre Lacazette, der das 1:0 und das 2:1 erzielte. Es waren die Saisontore drei und vier für den französischen Stürmer. Für das Tor des Tages sorgte Aaron Ramsey. Der walisische Mittelfeldspieler schloss kurz nach seiner Einwechslung den schönsten Angriff des Spiels, als Arsenal über das ganze Feld kombinierte, mit der Ferse zum 3:1 ab (67.). Pierre-Emerick Aubameyang sorgte mit einem Doppelpack in der Schlussphase für den Kantersieg. Andre Schürrle hatte kurz vor der Pause für Fulham ausgeglichen.