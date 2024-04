Arsenal legt mit 5:0-Gala gegen Chelsea im Titelrennen vor

Arsenal hat im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League wieder vorgelegt. Die Gunners siegten am Dienstag im Derby gegen Chelsea klar mit 5:0 (1:0) und vergrößerten damit den Vorsprung auf die Rivalen Liverpool und Manchester City auf drei beziehungsweise vier Punkte. Am Mittwoch kann Liverpool im Stadtduell bei Everton nachziehen, einen Tag später ist Titelverteidiger ManCity bei Brighton im Einsatz. City hat aber noch ein weiteres Spiel in der Hinterhand.

In einer einseitigen Partie hätte der Arsenal-Sieg noch deutlich höher ausfallen können. Kai Havertz erzielte dabei gegen seinen Ex-Club die Saisontore Nummer zehn und elf (57., 65.) und vergab noch weitere gute Möglichkeiten. Die weiteren Tore für das Team von Trainer Mikel Arteta erzielten Leandro Trossard (4.) und zweimal Ben White (52. und 70.).

Nachdem Arsenal mit dem Out im Viertelfinale der Champions League gegen Bayern München und der bitteren Heimniederlage gegen Aston Villa die Felle davonzuschwimmen drohten, meldete man sich nun eindrucksvoll zurück. Am Sonntag wartet vier Runden vor Schluss ein weiteres Stadtduell bei Tottenham Hotspur.