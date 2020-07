Arsenal droht nach 1:2 gegen Tottenham Saison ohne Europacup

Das 187. Nord-London-Derby ging an die Spurs

Arsenal droht eine Saison ohne Europacup-Teilnahme. Die "Gunners" verloren am Sonntag das 187. Nord-London-Derby bei Tottenham Hotspur mit 1:2 (1:1) und fielen in der Tabelle der englischen Premier League mit 50 Punkten auf Rang neun zurück. Tottenham mit Star-Trainer Jose Mourinho konnte dagegen mit 52 Zählern am Stadtrivalen vorbeiziehen. Leicester City muss indes um ein Top-Vier-Finish bangen.

Am Sonntag verloren die "Foxes" mit dem Ex-ÖFB-Teamkicker Christian Fuchs bei Abstiegskandidat Bournemouth 1:4 und halten als Vierter bei 59 Punkten. Schon am Montag könnte Manchester United (58) mit einem Sieg über Southampton an Leicester vorbeiziehen. Für Leicester war es im sechsten Spiel nach dem Re-Start die zweite Niederlage bei erst einem Sieg. Bournemouth schöpfte hingegen wieder Hoffnung, auf einen Nichtabstiegsplatz fehlen drei Runden vor Schluss drei Punkte.

Arsenal knüpfte im Derby bei den Spurs zuerst an die guten Leistungen nach der Coronavirus-Pause an und ging dank eines erfolgreichen Distanzschusses von Alexandre Lacazette in Führung (16.). Doch die Gastgeber antworteten umgehend - unter Mithilfe Arsenals. Sead Kolasinac legte mit einem fatalen Rückpass auf, Son Heung-min vollendete mit einem Heber über Arsenal-Keeper Emiliano Martinez (19.).

Nach dem Seitenwechsel konnte Martinez, der den verletzten Bernd Leno vertrat, seine Mannschaft mehrmals vor einem Gegentor bewahren. Gegen einen Kopfball von Tottenham-Verteidiger Toby Alderweireld nach einer Ecke war der Argentinier dann aber machtlos (81.).