Arsenal dank fulminantem Sturmduo im Europa-League-Finale

Arsenal darf in der Europa League den zweiten Europacup-Titel der Clubgeschichte ins Auge fassen. Die "Gunners" schafften mit einem 4:2 (1:1) im Halbfinal-Rückspiel bei Valencia am Donnerstag den Sprung ins Endspiel. Nach einem 3:1 im Hinspiel trafen Pierre-Emerick Aubameyang (17., 69., 89.) und Alexandre Lacazette (50.) für die Gäste, Kevin Gameiro (11., 58.) war für die Spanier erfolgreich.

Der Endspielgegner im Finale am 29. Mai in Baku heißt Chelsea oder Eintracht Frankfurt. Dieses Halbfinale ging in die Verlängerung. Arsenal hat bisher einmal den Cup der Cupsieger (1994) gewonnen. Die Londoner erarbeiteten sich die Chance, über den Europa-League-Sieg den Fixplatz in der nächsten Champions League zu ergattern. In der Premier League dürften sie diesen in der letzten Saisonrunde am Wochenende verpassen.