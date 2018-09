Ars Electronica - Berlioz-Klänge und Roboter-Tanz

Die Ars Electronica ist vieles - auch Konzertveranstalter. Die 2003 eingeführte Große Konzertnacht zählt zu den erfolgreichen Formaten dieses vielseitigen Festivals. Die Gleishalle beim Linzer Hauptbahnhof war gestern, Sonntag, ausverkauft, als zum erneuten Treffen der digitalen mit der musikalischen Welt geladen wurde. Das Resultat war nicht immer überzeugend.

Josef Klammer und Jaap Blonk starteten gemeinsam noch vor Sonnenuntergang in diese Konzertnacht: Mit menschlicher und künstlicher Stimme, humaner Erfindungsgabe und elaborierten Algorithmen führten sie in die Welt des Lautgedichts in der Ära von Siri, Alexa & Co. – unterhaltsames kreatives Kauderwelsch auf der Höhe der Zeit.