Arroganzanfall von Jose Mourinho nach Niederlage

Fehlstart komplett. Im ersten Saisonduell mit einem anderen Topteam setzte es für den englischen Fußball-Spitzenclub Manchester United am Montagabend mit der 0:3-Heimniederlage gegen Tottenham Hotspur gleich eine schmerzhafte Niederlage. Für einen Eklat sorgte Jose Mourinho.

Mourinho wütet

Zuvor war der Teammanager der Red Devils auf seine Taktik für die Partie angesprochen worden und hatte darauf bereits ungehalten reagiert: “Ihr erwartet ein Wunder von meinen Jungs. Was wollt ihr mit euren Schuldzuweisungen auf der Pressekonferenz bezwecken?” Dann wütete er in typischer Mourinho-Manier weiter. “Was war das Ergebnis?”, fragte er in Richtung eines Journalisten und hob dabei drei Finger: “3:0 – und wofür steht das noch? Drei Meistertitel in der Premier League, die ich gewonnen habe – mehr als die anderen 19 Trainer zusammen. Drei für mich – und zwei für die anderen.”