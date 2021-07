Arpeggione: Weiße Nächte in St. Petersburg (Freitag und Samstag)!

Die Musik spricht für sich allein. Vorausgesetzt wir geben ihr eine Chance. Dieses Zitat von Menuhin spiegelt die Geschichte von der Entstehung bis zur Gegenwart wider und wird wohl in Zukunft gelten.

Einer der Höhepunkte der Hohenemser Kulturszene findet am Freitag, dem 2. Juli 2021, am Schlossplatz statt. Ab 19 Uhr veranstaltet bei freiem Eintritt das Tourismus & Stadtmarketing Hohenems zusammen mit dem Verein der Freunde des Kammerorchester Arpeggione Hohenems unter dem Motto „Weiße Nächte am Schlossplatz“ ein Event der Sonderklasse: Mitwirkende sind unter anderem das Kammerorchester Arpeggione Hohenems, der Stardirigent aus St. Petersburg Vladimir Verbitsky, die international gefeierte Sopranistin Tamar Iveri und der ebenfalls international bekannte Tenor Irakli Murjikneli.