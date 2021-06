Arnold Schwarzenegger lädt zum "Austrian World Summit"

Zum fünften Mal lädt Arnold Schwarzenegger am Donnerstag führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum "Austrian World Summit". Moderiert wird die unter dem Motto "Healthy Planet - Healthy People" stehende Veranstaltung in der Spanischen Hofreitschule in Wien von dem amerikanischen Moderator und Comedian Matt Iseman.

Aus Österreich werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der auch wieder den Ehrenschutz übernommen hat, und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dabei sein. Ebenfalls persönlich werden der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, und COP26-Präsident Alok Sharma teilnehmen. Digital sind Auftritte der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres und der Forscherin Jane Goodall geplant.