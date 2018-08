Arno Geiger auf Longlist für Deutschen Buchpreis

Zwei österreichische Verlage (Jung & Jung und Folio), aber mit Arno Geiger ("Unter der Drachenwand") nur ein einziger heimischer Autor - das ist die rot-weiß-rote Sicht auf die am Dienstag veröffentlichte Longlist für den Deutschen Buchpreis 2018. Die 20 nominierten Titel stammen von zwölf Frauen und acht Männern. Im Vorjahr gewann der Wiener Robert Menasse mit seinem EU-Roman "Die Hauptstadt".

Die Jury des ihm im April zuerkannten Joseph-Breitbach-Preises sprach in ihrer Begründung von Geigers “Meisterschaft der Anverwandlung”, die “jetzt in dieser seismographischen Nachzeichnung der letzten Phase des Dritten Reichs und seiner Selbstzerstörung einen neuen Höhepunkt erreicht” habe.

Der Südtiroler Josef Oberholenzer (“Sültzrather”, Folio) publiziert ebenso in einem österreichischen Verlag wie die Deutsche Susanne Röckel (“Der Vogelgott”, Jung & Jung). Besonders auffällig: Mit Gianna Molinari, Eckhart Nickel, Susanne Röckel, Matthias Senkel, Inger-Maria Mahlke und Angelika Klüssendorf traten gleich sechs Nominierte in den vergangenen Jahren bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt um den Bachmannpreis an.