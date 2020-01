Arnie und die Kitz-Promiriege gaben sich ein Stelldichein

Angesichts des österreichischen Sieges von Matthias Mayer bei der Abfahrt auf der Kitzbüheler Streif gab es für die "steirische Eiche" und seine heimische Promi-Kollegen naturgemäß viel zu jubeln. Neben diversen Kitz-Stammpromis riss es bei der Siegesfahrt des Kärntners auch Arnie-Freundin Heather Milligan, Tochter Christina und Neffe Patrick Knapp-Schwarzenegger von den Ehrentribünenplätzen.

Zuvor hatte sich der "Terminator" schon deutlich vor der Abfahrt des ersten Rennläufers unter Blitzlichtgewitter vom nahe am Streif-Zielgelände liegenden Rasmushof in Richtung Ehrentribüne in Bewegung gesetzt. Seine Sonnenbrille, die er trotz wolkenverhangenem Himmel offenbar demonstrativ trug, ließ ihn das akute Gedränge um seine Person stoisch ertragen. Bald schon hatte er mit Freundin und Sohn die Ehrentribüne souverän erklommen.