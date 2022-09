Arnautovic erhält Gehaltserhöhung als Treuebonus

Als Dank für seinen Beschluss, trotz verlockender Angebote aus dem Ausland seinem Club FC Bologna treu zu bleiben, hat Marko Arnautovic eine Gehaltserhöhung erhalten. Bolognas Eigentümer Joey Saputo erhöhte das Jahresgehalt des ÖFB-Teamspielers von 2,7 Millionen Euro auf 3 Millionen netto, berichtete die Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport" am Donnerstag.

Arnautovic ist damit der bestbezahlte Spieler in der Club-Geschichte Bolognas. Der Wiener, der am (heutigen) Donnerstag mit ÖFB-Rekordteamspieler Andreas Herzog an Einsätzen (103) gleichziehen dürfte, hatte im Sommer Juventus Turin und Manchester United abgesagt. Sein Vertrag in Bologna läuft bis 2024 und kann um eine weitere Saison verlängert werden.