Arnautovic "back in business" - Chinas Super League startet

Chinas Super League nimmt am Samstag nach fünfmonatiger Spielpause aufgrund der Coronakrise wieder den Spielbetrieb auf. Obwohl in der Volksrepublik die Pandemie seit Monaten weitestgehend unter Kontrolle gebracht wurde und es kaum noch Infektionen gibt, ließen sich die Behörden viel Zeit mit der Entscheidung, grünes Licht auch für den Fußball zu geben. Auch Marko Arnautovic ist wieder im Einsatz.

Die Regeln, an die sich der chinesische Fußballverband halten muss, sind streng. Die Stadien bleiben vorerst auch in China leer. Außerdem wird die Liga nur zentral in zwei Städten ausgetragen, nämlich in den chinesischen Metropolen Dalian und Suzhou. Jeweils acht Teams sind an beiden Orten in Hotels untergebracht und von der Öffentlichkeit komplett abgeschirmt. Erst nach einer separat in den beiden Städten ausgetragenen Vorrunde treten die Finalisten in einer Meisterschafts- und einer Abstiegsrunde gegeneinander an.