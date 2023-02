Armutskonferenz: Hohe Belastung durch steigende Kosten

Michael Diettrich, Sprecher der Vorarlberger Armutskonferenz, war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Statt Hilfen mit der Gießkanne mahnt Vorarlberger Armutskonferenz gezielte Entlastungen bis in die untere Mittelschicht an – Vorarlberger Wohnbeihilfe sollte entsprechend nachgebessert werden.

"Das war zu erwarten" – Armutskonferenz warnt seit Jahren

"Zunächst einmal bestätigt die derzeitige Situation das, was wir seit Jahren anmahnen: Unter Bezugnahme auf OECD-Studien wiesen wir immer wieder darauf hin, dass in den letzten 35 Jahren die unteren 40 Prozent der Bevölkerung von der Wohlstandsentwicklung abgekoppelt wurden und keine Reserven haben, um außergewöhnliche Beeinträchtigungen ihrer Lebenssituation wie die derzeitige Teuerung aufzufangen", meint Michael Diettrich. "Wir haben ebenso immer wieder gewarnt, dass es sich bei dieser Gruppe nicht nur um Armutsgefährdete und Sozialhilfebeziehende handelt, sondern um Menschen bis in die untere Mittelschicht hinein. Statt die angeblich zu hohen Sozialhilfeleistungen zu kürzen, weil deren Abstand zu den niedrigen Erwerbseinkommen zu gering sei, hätte man die Situation der unteren Erwerbseinkommen verbessern müssen."