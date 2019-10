Armutsgefährdung in EU weiter rückläufig

Die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen ist in der Europäischen Union sinkt weiter. Im Vorjahr waren 109,2 Millionen Menschen oder 21,7 Prozent davon betroffen, ein Rückgang von 0,8 Prozentpunkten oder 2,7 Millionen Menschen zum Jahr 2017. Laut einer Eurostat-Aussendung vom Mittwoch war dabei weiterhin Bulgarien mit 32,8 Prozent der negative Spitzenreiter.

Allerdings ging der Anteil der armutsgefährdeten Personen an der Gesamtbevölkerung in dem Balkanland innerhalb eines Jahres um 6,1 Prozentpunkte zurück. Weiterhin der EU-Staat mit dem geringsten Anteil armutsgefährdeter Personen war Tschechien mit 12,2 Prozent (gleicher Wert wie 2017). Österreich lag mit 17,5 Prozent (2017: 18,1 Prozent) auf Platz 21 der 28 EU-Staaten und verbesserte sich damit um einen Platz in Richtung der am Staaten mit der geringsten Armutsgefährdung.