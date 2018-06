Armutsgefährdung in der EU seit 2012 rückläufig

Die Zahl der Armutsgefährdeten in der Europäischen Union ist seit 2012 rückläufig. Der Anteil der Bevölkerung, der von Armut bedroht, materiell stark benachteiligt oder in einem Haushalt mit sehr geringer Beschäftigung lebt, ist von 23,8 Prozent im Jahr 2010 auf 24,8 Prozent im Jahr 2012 gestiegen, bevor er 2016 wieder auf 23,5 Prozent zurückgegangen ist.

Gestiegen ist in Verbindung mit der alternden Bevölkerung auch der Anteil der Pensionsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) – EU-weit von 11,6 Prozent im Jahr 2008 auf 13,0 Prozent im Jahr 2014. 2015 wurden die höchsten Anteile an Pensionsleistungen in Griechenland (17,8 Prozent des BIP), Italien (16,5 Prozent) und Frankreich (15,0 Prozent) verbucht. In Österreich waren es 14,6 Prozent. Die niedrigsten Ausgaben hatten Irland (5,5 Prozent), Litauen (6,8 Prozent) und Lettland (7,7 Prozent).

Die Beschäftigungsquote für die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist von 2002 bis 2017 von 67 auf 72 Prozent gestiegen. Grund dafür war vor allem der starke Anstieg bei der Frauenbeschäftigung von 58 auf 66 Prozent. In Österreich entwickelte sich die Beschäftigungsquote von 70,9 auf 75,4 Prozent. Bei den Frauen stieg der Wert von 63,7 auf 71,4 Prozent. Ein Anstieg wurde EU-weit auch bei den Teilzeitbeschäftigten registriert – von 15 Prozent im Jahr 2002 auf 19 Prozent 2017. Den höchsten Anteil an Teilzeitbeschäftigten gab es 2017 in den Niederlanden (47 Prozent), Österreich (28 Prozent) und Deutschland (27 Prozent), am niedrigsten war die Quote in Bulgarien (2 Prozent), Ungarn (4 Prozent) und Kroatien (5 Prozent). Teilzeitbeschäftigung war 2017 in der EU bei Frauen mit 31 Prozent weitaus häufiger als bei Männern mit 8 Prozent.