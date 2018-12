Armenier machen Hoffnungsträger Paschinjan zum Wahlsieger

Die Armenier wollen gut ein halbes Jahr nach den friedlichen Protesten ihr Land hin zu mehr Demokratie lenken und vertrauen dabei auf Ministerpräsident Nikol Paschinjan. Seine mit demokratischen Reformversprechen angetretene Bewegung bekam bei der Parlamentswahl am Sonntag nach vorläufigen Resultaten mehr als zwei Drittel der Stimmen.

“Wir haben unser Ziel bereits erreicht. Dies sind wirklich freie, transparente und demokratische Wahlen”, sagte Paschinjan am Mittag nach der Stimmabgabe in einem Kindergarten in der Hauptstadt Eriwan. Hauptziel sei gewesen, mehr Demokratie in der Ex-Sowjetrepublik zu erreichen. “Das ist uns gelungen.” Mit einem deutlichen Sieg des in der Bevölkerung überaus beliebten Ministerpräsidenten und seiner Bewegung “Mein Schritt” war gerechnet worden.