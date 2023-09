Armenien warnt vor Gefahr neuen Krieges mit Aserbaidschan

Die Lage zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan hat sich nach Einschätzung Jerewans stark zugespitzt und droht, militärisch zu eskalieren. "Aserbaidschan hat im Verlauf der letzten Tage Streitkräfte entlang der Kontaktlinie mit Berg-Karabach und an der Grenze zu Armenien zusammengezogen", sagte der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan am Donnerstag laut örtlichen Medien. Die beiden Kaukasus-Staaten kämpfen seit Jahrzehnten um Berg-Karabach.

In einem Waffenstillstandsabkommen mussten die Armenier mehr als 70 Prozent der zuvor von ihnen kontrollierten Gebiete in Berg-Karabach sowie besetzte aserbaidschanische Bezirke in der Umgebung abtreten. Trotz eines von russischen Truppen überwachten Waffenstillstands kommt es immer wieder zu Gefechten. Aserbaidschaner blockieren zudem seit Monaten den Latschin-Korridor, der Armeniens einziger Zugang zu Berg-Karabach ist. Beobachter beschreiben die Lage in Berg-Karabach als katastrophal. Es fehlt demnach etwa an Lebensmitteln und Medikamenten. Seit Mittwoch wird Brot nur noch gegen Bezugsscheine ausgegeben.