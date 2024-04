Arlbergbahnstrecke am Wochenende 6./7. April gesperrt

Am Wochenende wird die Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz und Ötztal gesperrt, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten wird die Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz und Ötztal in Tirol am nächsten Wochenende (6./7. April) gesperrt. Nach Angaben der ÖBB werden mehr als 50 "Einzelmaßnahmen" umgesetzt, dazu gehören Tunnelwartung, Reparaturen an bahntechnischen Anlagen und auch die Überprüfung von Brücken. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.