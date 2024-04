Arlbergbahnstrecke am kommenden Wochenende gesperrt

Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten wird die Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz in Vorarlberg und Ötztal in Tirol am nächsten Wochenende (6./7. April) gesperrt. Nach Angaben der ÖBB werden mehr als 50 "Einzelmaßnahmen" umgesetzt, dazu gehören Tunnelwartung, Reparaturen an bahntechnischen Anlagen und auch die Überprüfung von Brücken. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Die Sperre beginnt am Samstag um 8.30 Uhr und endet am Sonntag um 16.25 Uhr. Im Fernverkehr verkehren Schienenersatzverkehrsbusse zwischen Ötztal und Bludenz bzw. zwischen Ötztal-Bludenz-Feldkirch-Sargans. Bei einigen Verbindungen kann es zu Haltausfällen kommen, informierte die ÖBB. Reisenden wurde empfohlen, sich frühzeitig mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Betroffene Nachtzüge werden großräumig über Deutschland umgeleitet.

Im Nahverkehr werden Schienenersatzverkehrbusse zwischen Ötztal und Landeck-Zams zum Einsatz kommen. Es sei mit einer Verlängerung der Reisezeit um bis zu 20 Minuten zu rechnen, hieß es.