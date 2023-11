Argentinien und Brasilien patzen in Fußball-WM-Quali

Weltmeister Argentinien um Weltfußballer Lionel Messi hat erstmals seit dem 1:2 zum WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien verloren. Am Donnerstag (Ortszeit) unterlag die "Albiceleste" daheim 0:2 gegen Uruguay. Auch Brasilien patzte und handelte sich eine Niederlage ein. Mann des Abends war Luis Díaz, der Kolumbien mit zwei Toren zu einem 2:1-Heimsieg über den Rekordweltmeister führte. Vor zwei Tagen hatte Díaz seinen Vater das erste Mal nach dessen Entführung wiedergesehen.

Im zweiten Durchgang aber drehte Kolumbien auf und belohnte sich. In der 75. und 79. Minute traf Díaz jeweils per Kopf und führte seine Mannschaft in Barranquilla zum frenetisch gefeierten Sieg. Fernsehkameras zeigten den vor Freude weinenden und jubelnden Vater. "Ich danke Gott. Er macht das alles möglich. Wir haben immer schwere Momente erlebt, aber das Leben macht dich stark und tapfer. So ist der Fußball, und so ist das Leben", sagte der Matchwinner nach dem Abpfiff bewegt.