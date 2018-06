Argentinien gegen Island nur 1:1, Messi verschoss Elfer

Vizeweltmeister Argentinien ist zum Auftakt der Fußball-WM gegen Island am Samstag nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Zwar ging der Favorit am Samstag in Moskau dank Sergio Aguero plangemäß in Führung (19.), kassierte aber wenig später den Ausgleich durch Alfred Finnbogason (24.). Negativhöhepunkt für die klar dominanten Südamerikaner war ein verschossener Elfer von Lionel Messi.

Der Superstar vom FC Barcelona scheiterte nach Foul an Aguero mit einem schlecht geschossenen Ball an Island-Goalie Hannes Halldorsson (64.) und stand damit sinnbildlich für die vergeblichen argentinischen Versuche, die massierte Defensive des EM-Viertelfinalisten von 2016 auszuhebeln. Im zweiten Spiel von Gruppe D traf ab 21.00 Uhr Kroatien in Kaliningrad auf Nigeria.