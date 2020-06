Argentinien bekommt IWF-Unterstützung und verlängert Frist

Einen Tag vor Ende der aktuellen Verhandlungsrunde zwischen der argentinischen Regierung und ihren Gläubigern hat das südamerikanische Land Unterstützung vom Internationalen Währungsfonds bekommen. Der IWF befand das von Argentinien unterbreitete Umschuldungsangebot in einer Erklärung vom Montag für "mit hoher Wahrscheinlichkeit vereinbar mit der Wiederherstellung der Tragfähigkeit der Schulden".

Nach Einschätzung des IWF gibt es nur einen begrenzten Spielraum, Zahlungen an private Gläubiger zu erhöhen und die Schwellenwerte für Schulden und Schuldendienst einzubehalten. Die argentinische Regierung möchte nun "die Möglichkeit zusätzlicher Anpassungen" in Betracht ziehen, wie aus einer Erklärung von Wirtschaftsminister Martin Guzman hervorgeht. Die Regierung kündigte an, die Frist für die Verhandlungen bis zum 12. Juni zu verlängern.