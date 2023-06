ARGE Mohi feierte 25 Jahre

Die ARGE Mobile Hilfsdienste zog auf ihrer 24. Generalversammlung im Kolpinghaus Dornbirn Bilanz und lud anschließend in die inatura zum Jubiläumsfest: 25 Jahre Füreinander und Miteinander.

Aktuelle Bilanz

Im Jahr 2022 standen 1.850 Helferinnen und Helfer im Einsatz und leisteten 606.278 Einsatzstunden für die Klienten. Die 48 MOHIs betreuen flächendeckend 5.222 Personen, 17 Tagesbetreuungen werden zudem von MOHIs geführt. 14 % aller Helfer:innen haben eine Heimhilfeausbildung absolviert, die Zahl der Anstellungen ist auf 13 % gestiegen. Der Männeranteil liegt bei 8 %. „Von höchster Bedeutung ist die ideelle Wertschöpfung für betreuungsbedürftige Mitmenschen, sie können zuhause in gewohnter Umgebung den Lebensabend verbringen“, so Kitty Hertnagel.

Umfangreiche Aufgaben

Geschäftsführerin Simone Bemetz-Kochhafen erläuterte in ihrem Bericht die vielfältigen Aufgaben und laufenden Projekte – wie das erfolgreich absolvierte Sturzpräventionsprogramm OTAGO das gemeinsam mit Sicheres Vorarlberg umgesetzt wurde. Betreute Mittagstische, Essen auf Rädern, Mobile Familienentlastung, Tagesbetreuung, und seit der Pandemie auch vermehrt Aushilfe in Pflegeheimen und steigende Mehrstundenbegleitungen zählen zu den Angeboten des MOHI. Die zielgerichteten Weiterbildungsangebote des Mohi halten die Qualität des Angebotes hoch. Das Helfer:innen-Treffen – wie 2022 mit über 600 Teilnehmenden in Feldkirch – wird im Zweijahresrhythmus als größeres Dankeschönfest veranstaltet.



25-Jahr-Jubiläum mit Dank

Bei der an die GV folgenden Feier in der inatura, moderiert von „Frau Gertraud“, einer pfiffigen Figur der Figurenspielerin Frauke Jacobi standen zwei Gespräche am Runden Tisch sowie der Dank an alle Beteiligten im Vordergrund. Der erste Runde Tisch bestand aus Dr. Greti Schmid, die von 1998 bis 2000 den Vorsitz führte, Uschi Österle, die von 1999 bis 2015 als Geschäftsführerin tätig war und Gründungsmitglied Willi Hagleitner, der von 1998 bis 2013 im Vorstand tätig war. Beim zweiten Runden Tisch diskutierten Dr. Nikolas Blatter, Fachbereichsleiter für Senioren und Pflegevorsorge des Landes Vorarlberg in Vertretung von Landesrätin Katharina Wiesflecker – Obfrau Kitty Hertnagel, die seit 2010 den Vorsitz innehat, sowie Simone Bemetz-Kochhafen, die seit 2015 als Geschäftsführerin fungiert. Nach einem Rückblick auf die Gründungsjahre und laufenden Herausforderungen wurde vor allem gedankt:

„Dank gilt den Gründern für ihren Weitblick, den Helfer:innen, die mit vollem Herzen täglich für die betreuten Menschen da sind, den Einsatzleiter:innen für ihr wertvolles Engagement ebenso wie den ehrenamtlichen Funktionäre für die konstruktive Zusammenarbeit. „Wir schätzen unsere Partner und Wegbegleiter für ihr gutes und ehrliches Miteinander. Den Referent:innen und Supervisor:innen danken wir für ihren fachkundigen Beitrag zu unserer Arbeit. Ein Dank ans Land und die Gemeinden für ihre unersetzliche Unterstützung, die weit über das Materielle hinausgeht. Und zu guter Letzt danken wir unseren Klient:innen und Angehörigen für ihr Vertrauen in uns!“ so Obfrau Hertnagel und Geschäftsführerin Bemetz-Kochhafen.

Mit Musikbegleitung von Evelyne Mennel-Fink, Pia Mennel und Philipp Lingg und einem Buffet erfolgte der Ausklang der Feier.