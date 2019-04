Aretha Franklin posthum mit Pulitzer-Preis ausgezeichnet

Soulsängerin Aretha Franklin ist posthum mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden. Sie habe "unauslöschliche Beiträge zur amerikanischen Musik und Kultur" geleistet, hieß es am Montag seitens der Jury. Franklin ("Respect") war eine der erfolgreichsten Soulängerinnen ihrer Generation. Im August 2018 ist sie im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.

In den Kategorien Literatur, Biografie und Poesie wurden Richard Powers für “Die Wurzeln des Lebens”, Jeffrey Stewart für “The New Negro” über den New Yorker Philosophen Alain Locke und Forrest Gander für seine Elegien-Sammlung “Be With” ausgezeichnet.