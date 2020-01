Architekturzentrum Wien will sich neu erfinden

Mit einem starken Fokus auf die gesellschaftliche Causa Prima, der Gestaltung der Zukunft im Angesicht von Klimawandel und Ressourcenschwund, möchte sich das Architekturzentrum Wien (Az W) ein Stück weit "neu erfinden". Bei der Präsentation des Jahresprogramms 2020 erklang am Mittwoch der Ruf nach mehr Platz für das Museum. Inhaltlich setzt man heuer u.a. auf das "Menschenrecht auf Wohnen".

Angesichts der Tatsache, dass Bauen einer der großen weltweiten Ressourcenverbraucher darstellt, komme der Architektur, Stadt- und Raumplanung beim Blick auf die Gegenwart und in die Zukunft dementsprechend viel Bedeutung zu. "Wir müssen neue Wege beschreiten, um unsere Leben neu zu gestalten", so Hannes Swoboda, Präsident des Az W-Vorstandes. Als Architekturmuseum müsse man daher auch verstärkt auf die drängenden gesellschaftspolitischen und sozialen Fragen eingehen. Das im Wiener Museumsquartier beheimatete Az W stelle sozusagen ein "Angebot" an Bund und die Stadt Wien, hier eine tragende Rolle zu spielen.