Architekturvorzeigeland

Hermann Kaufmann über das Architekturverständnis.

Der Begriff „Architekturland Vorarlberg“ hat sich seit den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts zu einem Markenbegriff entwickelt. Wenn heute unser Land beworben wird, ist die moderne Architektur an vorderster Stelle. Viel darüber ist in den zahlreichen Büchern und Artikeln zu lesen, das Thema ist gut aufgearbeitet. Es sei mir daher erlaubt, eine persönliche Sicht auf das international immer mehr beachtete Phänomen zu werfen. Friedrich Achleitner, ein wichtiger Architekturkritiker, der das Land gut kennt, stellte etwas ironisch fest, dass, obwohl es eine hochentwickelte Bauund Holzindustrie gab, eine lebendige Entwicklung der Architektur nicht verhindert wurde. „Vielleicht gerade auch deshalb, weil durch die alten Familienstrukturen die Gesprächsbasis zwischen einer akademischen und einer produktiv-wirtschaftlichen Ebene erhalten und innovativ geblieben ist.“ Ich kann mich noch gut an die heftigen Diskussionen meines Vaters und Großvaters, beides Zimmerer, mit meinem Onkel Leopold, der gerade als junger Architekt nach Hause zurückkam, erinnern. Dabei wurde die Basis für ein zukunftsfähiges Handwerk gelegt, alte Gewohnheiten mussten einem neuen Verständnis von Architektur und Konstruktion weichen, auch wurden allzu theoretische Ideen zurechtgestutzt. Dabei sind ab und zu die Fetzen geflogen, aber beide Parteien haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Dasselbe passierte auch anderswo, möglich gemacht durch die Überschaubarkeit des Landes.

Homogenes Architekturverständnis

Daneben war meines Erachtens die „Geschlossenheit“ der Architekten in dieser Zeit entscheidend für die Kommunikation eines modernen Architekturverständnisses. Über die Zentralvereinigung der Architekten haben wir in den monatlichen Stammtischen viel von den Pionieren der „Vorarlberger Bauschule“ erfahren, und es waren für uns damals „Jungen“ Weiterbildungsveranstaltungen, manchmal bis tief in die Nacht hinein. Zumindest am übernächsten Morgen hat man das neu Gelernte in die eigene Arbeit eingewoben. Das Wichtigste war aber, dass ein homogenes Architekturverständnis entstand und die Architekten nicht auseinanderdividiert werden konnten und es so geschafft haben, auch die Baupolitik zu beeinflussen. Es gibt wahrscheinlich kein Land, in dem gerade die Gemeinden das Thema Architektur so ernst nehmen. Das öffentliche Bauen ist absolut vorbildlich im Sinne der Architekturqualität und Nachhaltigkeit, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt nirgends so viele Gestaltungsbeiräte. Und wenn auch manchmal Kritik aufkommt, meist von den Populisten, dann haben diese Gremien einen entscheidenden Beitrag geleistet, dass unsere Dörfer und Städte schöner werden und international Aufmerksamkeit erregen.

Junge Architekturszene

Auch ist es äußerst erfreulich, dass heute eine wirklich gut ausgebildete und engagierte junge Architektenszene bereits etabliert ist. Das Feuer wird weitergetragen, man verschwendet keine Zeit zur Anbetung der Asche. Vorarlberger Architektur ist keine Modeerscheinung, sondern zu einer Bewegung geworden. Das unterscheidet sie von vielen anderen Regionen. Diese Bewegung wird unterstützt durch das Handwerk, das bis heute zumindest Schritt gehalten hat, manchmal sogar sich auf der Überholspur befindet. So haben die Architekten das kleine Land Vorarlberg in der internationalen Bauszene bekannt gemacht und eine großartige Werbung für die heimischen Betriebe betrieben. Hunderttausende Besucher sind erstaunt darüber, was Architektur in einer Gesellschaft bedeuten kann und wie sie die Ortsbilder positiv beeinflusst. Aber auch über die hervorragende Bauqualität, die dank der engagierten Handwerkerszene weltweit ganz an der Spitze steht. Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, dass Vorarlberger Büros und Betriebe auch international erfolgreich sind. Die Laborsituation im Land, die durch einen Qualitätswettbewerb sowohl in der Architektur- als auch Bauqualität gekennzeichnet ist, bei der sich alle, seien es Architekten oder Handwerker, sehr anstrengen müssen um zu reüssieren, ist ein Erfolgsgarant auch im internationalen Wettbewerb. Gerade im Umgang mit dem immer stärker in den Fokus des Baugeschehens kommenden nachwachsenden Rohstoff Holz hat sich in Vorarlberg ein Alleinstellungsmerkmal herauskristallisiert. Das ist ein solides Fundament, denn um nachhaltiges Bauen mit den richtigen Rohstoffen werden wir in Zukunft nicht herumkommen.

Handwerk, Holz und ein homogenes Architekturverständnis gehen in Vorarlberg seit jeher Hand in Hand.