Architekturbüro OMA baut Signas "KaDeWe Wien"

Die Leiner-Zentrale auf der Mariahilfer Straße muss weichen und wird zum "KaDeWe Wien" sowie zum Hotel umgebaut. Rene Benkos Immobilienentwickler Signa hat am Mittwoch die entsprechende Pläne präsentiert. Für die Gestaltung zeichnet das niederländische Architekturbüro OMA (Office for Metropolitan Architecture) rund um Rem Koolhaas verantwortlich.

Shoppen im KaDeWe ist künftig auch in Wien möglich. Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber stellte ein klassisches Warenhaus in Aussicht, wie es dies, so bekräftigte er, in der Stadt inzwischen nicht mehr gebe. Der Begriff Luxuskaufhaus treffe jedoch nicht zu - genauso wenig wie das über rund 150 Zimmer verfügende Hotel im rückwärtigen Bereich ein Luxushotel werden soll.