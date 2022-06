Architektenwettbewerb für Belvedere in Salzburg entschieden

Mit der Idee eines Lichtbrunnens, der sowohl den begrünten Innenhof als auch die unterirdischen Ausstellungsräume prägt, hat ein Team aus Wiener und Salzburger Architekten den Wettbewerb für die Neugestaltung der Neuen Residenz gewonnen. Es soll ein Standort für die Salzburg-Dependance des Museums Belvedere entstehen und gleichzeitig das Salzburg Museum erweitert werden. Die ARGE Schenker Salvi Weber Architekten & EIDOS Architekten gingen einstimmig als Sieger hervor.

Mit dem Projekt solle das museale Angebot in Salzburg noch attraktiver werden. Es gehe aber auch um eine sinnvolle Nutzung des historischen Baubestandes, die Generalsanierung der Neuen Residenz und um zusätzlichen Grün- und Erholungsraum für die Menschen in der Altstadt, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Mittwoch bei einem Mediengespräch. Die Räumlichkeiten für das Belvedere sind mit einem Budgetrahmen von 31 Mio. Euro nach den Plänen für die Festspielhäuser das größte Projekt im Kulturbautenprogramm von Land und Stadt.