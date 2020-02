Archäologische Leiterin beim kleinen Nachbarn

Seit Jahresbeginn hat eine Vorarlbergerin die Leitung der Abteilung Archäologie des Amts für Kultur in Liechtenstein inne.

Die gebür­tige Bludenzerin Sarah Leib ist kein neues Gesicht bei den Nachbarn, setzt sie sich doch seit 2013 als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die meist unter der Erde schlummern­den Erkenntnisse ein. „Langfristig möchte ich das Bewusstsein für das Kulturgut mit gezielten Vermittlungsprojekten stärken und die grenzübergreifende Zusammenarbeit in­tensivieren“, sagt Leib. So seien die heutigen Grenzen geschichtlich sehr junge Konstrukte, was sich auch im archäologischen Fundgut spiegle. „Das Spannende an der Archäologie ist, dass sich hier Geschichte aus Gegenstän­den rekonstruieren lässt“, erklärt die 38-Jäh­rige: „Zudem ist es faszinierend zu erfahren, mit welchen Herausforderungen bereits die Menschen vergangener Epochen konfron­tiert waren.“