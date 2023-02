ArcelorMittal fährt Produktion in Deutschland hoch

Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal fährt seine Produktion in Deutschland schneller wieder hoch als ursprünglich geplant. Grund dafür sei die Entspannung bei den Energiepreisen, berichtete die "Welt" am Wochenende unter Verweis auf Angaben des Unternehmens. Der Betrieb in einem stillgelegten Hamburger Werksteil solle bereits in der ersten Jahreshälfte wieder aufgenommen werden.

ArcelorMittal hatte im vergangenen September angekündigt, zum ersten Mal seit Gründung des Stahlwerks im Hamburger Hafen im Jahr 1969 die dortige Reduktionsanlage zu schließen. Als Grund nannte das Unternehmen die damals hohen Energiepreise.

Nun soll die Anlage in der ersten Jahreshälfte wieder hochgefahren werden. Entgegen ursprünglicher Ankündigungen gar nicht erst stillgelegt worden sei zudem einer von zwei Hochöfen am Standort Bremen, berichtete die Zeitung weiter.