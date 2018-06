Arbeitszeit - Tiroler ÖVP-Arbeitnehmerbund unzufrieden

Die Landtagsabgeordneten des Tiroler ABB und AAB-Chefin und Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP) verlangen von der Bundesorganisation, dem ÖAAB, in Sachen Arbeitsflexibilisierung und Zwölf-Stunden-Tag Nachbesserungen einzufordern. Dies gaben sie am Mittwoch bekannt. Bei möglichen neuen gesetzlichen Regelungen sollen die Sozialpartner eingebunden werden, mahnte der Tiroler AAB ein.

Palfrader hatte laut “Tiroler Tageszeitung” bei einer Betriebsrätekonferenz am Dienstagabend erklärt, sie sei eine Christlich-Soziale, aber das Christlich-Soziale finde sie in diesem Gesetzesentwurf nicht. An der 40-Stunden-Woche und an den Zuschlägen für Mehrarbeit dürfe nicht gerüttelt werden, forderten die Landtagsabgeordneten und Palfrader unisono.