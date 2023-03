Arbeitsplätze der Zukunft

Auto Gerster ist ein Familienunternehmen, das bereits in dritter Generation geführt wird. Mit vielen Benefits und beruflichen Möglichkeiten präsentiert es sich heute als attraktiver Arbeitgeber.

Top-Arbeitsplatz

Eigener Betriebsarzt

Vier-Tage-Woche

Zukunftssichere Jobs und Aufstiegsmöglichkeiten

Als innovatives und zukunftsorientiertes Autohaus in einem dynamischen Umfeld hat Auto Gerster längst erkannt, dass der Erfolg einer Unternehmung heute vor allem von der Qualifikation, Leistungsbereitschaft und der Flexibilität seiner Mitarbeitenden geprägt wird. Zukunftssichere Jobs und berufliche Aufstiegs- sowie Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es deshalb genug. Der Beruf der/des Kfz-Technikerin/Kfz-Techniker ist längst nicht mehr das, was er noch vor einigen Jahren war. Die Motoren und Antriebsarten ändern sich laufend, weshalb in der Lehrausbildung auch Spezialmodule wie Systemelektronik oder Hochvoltantrieb zur weiteren Vertiefung gewählt werden können. „Die Mobilität, in welcher Form auch immer, wird ein wichtiges Thema bleiben. Der Markt zeigt, es geht in Richtung Zukunft. Elektroautos und Hybridmotoren sind auf dem Vormarsch. Eine Ausbildung in der Kfz-Branche hat definitiv Zukunft“, so der Geschäftsführer Christoph Gerster. Weitere Berufe bei Auto Gerster sind: Kfz-Spengler(in), Kfz-Lackierer(in) in den hauseigenen Lack- und Karosseriezentren in Dornbirn und Bludenz, Betriebslogistiker(in) sowie Kundendienstberater(in) bzw. -assistenz.