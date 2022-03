Arbeitsplätze der Zukunft

Auto Gerster ist ein Familien­unternehmen, das bereits in dritter Generation geführt wird. Mit vielen Benefits und beruflichen Möglichkeiten präsentiert es sich heute mit Opel, Ford, Peugeot und Suzuki als attraktiven Arbeitgeber.

„Service mit Persönlichkeit“ – das ist das Motto von Auto Gerster und wird den Mitarbeiter(inne)n von Anfang an vermittelt. Darüber freuen sich auch die Kund(inn)en. Mit einem Verkauf von rund 2500 Neuwagen, 900 Gebrauchtwagen, 30.000 Werkstattdurchgängen gehört Auto Gerster zu den bedeutenden Autobetrieben in Vorarlberg. Drei eigene Standorte in Dornbirn, Koblach und Bludenz sowie zahlreiche Vertragspartner sichern eine breite regionale Verteilung für Kund(inn)en im Ländle.

Top-Arbeitsplatz

Vielseitige Möglichkeiten

Als innovatives und zukunftsorientiertes Autohaus in einem dynamischen Umfeld hat Auto Gerster längst erkannt, dass der Erfolg einer Unternehmung heute vor allem von der Qualifikation, Leistungsbereitschaft und der Flexibilität seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt wird. Zukunftssichere Jobs und berufliche Aufstiegs-sowie Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es deshalb genug. Der Beruf der/des Kfz-Techniker(in) ist längst nicht mehr das, was er noch vor einigen Jahren war. Die Motoren und Antriebsarten ändern sich laufend, weshalb in der Lehrausbildung auch Spezialmodule wie Systemelektronik oder Hochvolt-Antrieb zur weiteren Vertiefung gewählt werden können. „Die Mobilität, in welcher Form auch immer, wird ein wichtiges Thema bleiben. Der Markt zeigt, es geht in Richtung Zukunft. Elektroautos und Hybridmotoren sind auf dem Vormarsch. Eine Ausbildung in der Kfz-Branche hat definitiv Zukunft“, so der Geschäftsführer Chris­toph Gerster.