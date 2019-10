Arbeitsmediziner warnen vor zu viel Arbeit

Zu lange Arbeitszeiten machen müde, sind ungesund und erhöhen das Unfallrisiko, warnt die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin, die heute ihren überarbeiteten Leitfaden zur Beurteilung langer Arbeitszeiten präsentiert hat. AK-Präsidentin Renate Anderl nahm das zum Anlass, um neuerlich die leichtere Erreichbarkeit der sechste Urlaubswoche und das Recht auf eine 4-Tage-Woche zu fordern.

"Zentrale Folgewirkung langer Arbeitszeiten ist die Ermüdung", erklärte der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin (ÖGA), Erich Pospischil, am Mittwoch in Wien. Das führe zur "Abnahme der Arbeitsfreude, Veränderung der Motivationsstruktur und natürlich auch Veränderung des Funktionsgefüges der Persönlichkeit", so Pospischil. Wer länger arbeite, habe weniger Zeit zum Schlafen und weniger Freizeit.