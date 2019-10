Arbeitslosigkeit sank im September um drei Prozent

Trotz abkühlender Konjunktur ist die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter zurückgegangen, allerdings nicht mehr so deutlich wie noch vor einem Monat. Inklusive Schulungsteilnehmer verringerte sich die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen im September um drei Prozent auf 334.464 Jobsuchende - das waren um 10.457 Personen weniger als vor einem Jahr, wie das Sozialministerium am Dienstag bekannt gab.

Beim Arbeitsmarktservice (AMS) waren Ende September 272.098 Personen als arbeitslos vorgemerkt - um 2,8 Prozent oder 7.801 Personen weniger als im September des Vorjahres. Die Zahl der Arbeitssuchenden, die an AMS-Schulungen teilnahmen, verringerte sich um 4,1 Prozent oder 2.656 Personen auf 62.366. Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken seit dem Frühjahr 2017.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition lag heuer im September bei 6,7 Prozent - um 0,2 Prozentpunkte weniger als im September 2018. Zum Monatsende gab es beim AMS 82.440 offene Stellen - um 2.865 mehr als vor einem Jahr (plus 3,6 Prozent).

Die Arbeitslosigkeit in Wien sank im September weiter: Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren um 3,8 Prozent weniger Menschen ohne Job. Die Gruppe der beim Arbeitsmarktservice vorgemerkten Personen ist um 4,4 Prozent auf 108.457 zurückgegangen, jene der Schulungsteilnehmer um 1,1 Prozent auf 26.187. Nicht so rosig sieht es allerdings bei den älteren Arbeitslosen aus.

Denn bei den Über-50-Jährigen gab es im Vormonat sogar einen leichten Zuwachs bei den Jobsuchenden - und zwar um 0,6 Prozent, wie das AMS Wien am Dienstag mitteilte. Deutlich positiver die Situation bei den Jungen: In der Altersgruppe der Unter-25-Jährigen wurde ein Rückgang von 11,6 Prozent verzeichnet.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist in der Bundeshauptstadt die Arbeitslosigkeit im September in der Warenproduktion um 3 Prozent, in Hotellerie und Gastronomie um 3,9 Prozent, im Bau um 4,1 Prozent und im Einzelhandel um 6,6 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der offenen Stellen, die die Wiener Unternehmen dem AMS Wien zur Besetzung gemeldet haben, war um 22,2 Prozent höher als vor einem Jahr.