Arbeitslosigkeit in Eurozone stieg im August auf 8,1 Prozent

In Europa waren heuer im August deutlich mehr Menschen ohne Job als noch vor einem Jahr. In der Eurozone legte die Zahl der Arbeitsuchenden gegenüber dem August des Vorjahres um 251.000 auf 13,188 Millionen zu - die saisonal bereinigte Arbeitslosenquote stieg den fünften Monat in Folge auf 8,1 Prozent, wie die europäische Statistikbehörde am Donnerstag bekannt gab. In der EU erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen auf 15,603 Millionen, die Quote stieg auf 7,4 Prozent.

Nach wie vor extrem hoch ist die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen (unter 25 Jahren): In der Eurozone nahm die Jugendarbeitslosigkeit allein im Vergleich zum Vormonat Juli von 17,8 auf 18,1 Prozent - das war ein Zuwachs von 69.000 Jobsuchenden. In der EU erhöhte sich die Quote im Monatsabstand von 17,4 auf 17,6 Prozent.

Frauen in der gesamten EU traf die Arbeitslosigkeit mit einer Quote von 7,6 Prozent (Juli 2020: 7,5 Prozent) stärker als Männer mit 7,1 Prozent (unverändert gegenüber dem Vormonat). In der Eurozone waren im August 8,4 Prozent (Juli 2020: 8,3 Prozent) der Frauen arbeitslos und 7,9 Prozent (Vormonat: 7,8 Prozent) der Männer.