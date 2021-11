Arbeitslosigkeit bleibt weiter geringer als 2019

Die jüngsten Arbeitslosenzahlen zeigen praktisch keine Veränderung zur Vorwoche. Die Zahl der beim AMS arbeitslos gemeldeten oder in Schulung befindlichen Personen liegt derzeit bei 344.420, vor einer Woche waren es 344.455 Personen. 271.856 Personen sind derzeit arbeitslos gemeldet, 72.564 nehmen an Schulungsmaßnahmen des AMS teil. Weiters gibt es 74.324 Anmeldungen für Kurzarbeit. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ist die Arbeitslosigkeit jetzt geringer.

Aufgrund technischer Probleme beim AMS seien die heutigen Arbeitsmarktzahlen nur geschätzt worden und es könne zu minimalen Abweichungen kommen, so das Arbeitsministerium am Dienstag in einer Aussendung.