Arbeitslosenzahlen gegenüber Vorwoche leicht gesunken

Die Arbeitslosenzahlen sind gegenüber Montag der vergangenen Woche um 900 und gegenüber Ende September um 4.000 gesunken. Derzeit sind 404.709 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt beträgt das coronabedingte Arbeitslosenplus aber noch 72.000.

"Im Vergleich zu Ende September können wir 4.000 Arbeitssuchende weniger verzeichnen. Dennoch steht uns in den kommenden Wochen und Monaten eine herausfordernde Zeit am Arbeitsmarkt bevor", kommentierte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) die aktuellen Zahlen. "Mit der Verlängerung der Kurzarbeit und der Corona-Joboffensive sind wir dafür gut vorbereitet."

Aktuelle Daten zur Kurzarbeit will das Arbeitsministerium erst wieder Ende Oktober veröffentlichen, weil derzeit die Übergangzeit von der Kurzarbeitsphase 2 auf 3 läuft. Ende September waren noch 295.000 Personen in Kurzarbeit, davon 130.000 in der Warenherstellung. Seit Anfang Oktober können Unternehmen die dritte Phase beantragen.