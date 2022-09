Arbeitslosenquote in der Eurozone tritt auf der Stelle

Trotz der drohenden Konjunkturabkühlung hält sich der Jobmarkt in der Eurozone noch vergleichsweise gut. Die Arbeitslosenquote verharrte im August auf dem Vormonatswert von 6,6 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag bekannt gab. Demnach waren 10,97 Millionen Personen im Euroraum arbeitslos. Dies sind um 30.000 weniger als im Juli und um 1,358 Millionen weniger als vor Jahresfrist.

Spitzenreiter in der EU sind Tschechien mit 2,4 Prozent und Polen mit 2,6 Prozent. Besonders niedrig war die Arbeitslosenquote im August auch in Malta mit 2,9 Prozent und in Deutschland, wo sie nach den Eurostat-Kriterien bei 3,0 Prozent lag. In Österreich waren es 5,2 Prozent. Am höchsten sind die Werte in Griechenland (12,2 Prozent) und in Spanien (12,4 Prozent).