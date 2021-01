Arbeitslose in Schulungen und Reha erhalten eine Nachzahlung

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an AMS-Kursen bzw. an Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation gingen beim 450-Euro-Arbeitslosenbonus aus dem Frühjahr 2020 leer aus. Die Volksanwaltschaft hat damit das Arbeitsministerium konfrontiert und laut Volksanwalt Bernhard Achitz die Zusicherung bekommen, dass die Betroffenen bei der nächsten Einmalzahlung berücksichtigt werden. Und sie bekommen nachträglich den Arbeitslosenbonus für das Frühjahr überwiesen.

"Sie sind ebenso schuldlos an ihrer Situation wie andere, die wegen der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben, und sie brauchen die finanzielle Unterstützung ebenso dringend", betonte Achitz am Mittwoch in einer Aussendung.