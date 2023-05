Arbeitnehmervertreter orten Ausbeutung von Leiharbeitern

Die mittlerweile insolvente Leihfirma S.H.G. soll über Jahre hinweg mutmaßlich Menschenhandel und Lohndumping betrieben haben. Es gehe dabei um mehr als 200 Menschen aus Drittstaaten, die laut Arbeiterkammer (AK) Wien, PRO-GE und der Beratungsstelle UNDOK an bekannte Unternehmen verliehen wurden. Die Beschäftigten seien unter Druck gesetzt worden, scheinselbstständig zu arbeiten. Die Arbeitnehmervertreter fordern, dass die Auftraggeber für ausstehende Löhne haften.

Die Arbeitskräfte hätten dabei einen Bruttostundenlohn von 9,50 Euro erhalten, was unter dem jeweiligen kollektivvertraglichen Mindestlohn liegt. Die Beschäftigten erhielten weder Urlaubs- noch Weihnachtsgeld, zudem habe die S.H.G. den Beschäftigten rechtswidrige Pauschalen für Transport und Unterkunft abgezogen. Überlange Arbeitszeiten, Verletzungen der Ruhezeiten und nicht bezahlte Überstunden seien an der Tagesordnung gestanden. Wurden die Beschäftigten krank oder wollten Urlaub, sei ihnen mit Kündigung gedroht worden.

The Eatery Group, der österreichische Masterfranchisenehmer der Marke Burger King, weist die Vorwürfe der AK zu den Leiharbeitsverhältnissen bei Burger King als "schlichtweg unrichtig" zurück. So würden die Vorwürfe weder The Eatery Group noch Burger King Europe betreffen, sondern zwei selbstständig wirtschaftende Franchisenehmer. Nach Aussage der betroffenen Franchisenehmer seien die beschäftigten Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter wie vorgeschrieben über den Kollektivvertrag bezahlt worden. Alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen seien "genauestens eingehalten" worden. Dass die beauftragte Firma S.H.G. das Personal nicht ordnungsgemäß bezahlt haben dürfte, sei den Franchisenehmern nicht bekannt gewesen. Die betroffenen Franchisenehmer, The Eatery Group und Burger King Europe, distanzierten sich in einer schriftlichen Stellungnahme von dem Vorgehen der Leiharbeitsfirma S.H.G. Von den anderen offenbar betroffenen Auftraggebern war zunächst kein Kommentar zu erhalten.