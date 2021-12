Arbeiterkammer warnt vor riskanten Spekulationsformen

Die Arbeiterkammer (AK) warnt vor der Verlockung von vermeintlich raschen Erträgen bei Investment- und Spekulationsplattformen, hier könne es auch zu einem Totalverlust kommen. "Für unerfahrene Kleinanlegerinnen und Kleinanleger sind die Plattformen nichts - sie werden mit Spekulationsprodukten alleingelassen", so AK-Experte Christian Prantner.

Er verweist auf ein Mystery Shopping der Arbeiterkammer. Demnach haben die Plattformen ihren Sitz meist in Zypern - aus steuerrechtlichen Gründen, aber auch aufgrund einer weniger strengen Finanzaufsichtsbehörde als in anderen EU-Mitgliedsstaaten. Unisono hieß es, dass die Plattform keinerlei Anlageberatung anbiete, sondern nur Kaufaufträge ausführe oder als Vermittlerin tätig sei. In den meisten Fällen wurden dem Testkäufer "Contract for Difference"-Geschäfte (CFD) in Aussicht gestellt, also Wettgeschäfte auf die Preisentwicklung von beispielsweise Aktien, Indizes oder eben Krypto-Assets.