Arbeiterkammer warnt vor 1-Euro-Zypernreise

Eine achttägige Traumreise nach Zypern für einen Euro? Damit wirbt der Reiseveranstalter "Auf in die Ferien". Die Arbeiterkammer warnt.

Der Reiseveranstalter "Auf in die Ferien" wirbt derzeit mit spottbilligen Zypernreisen. Davor warnt nun die Arbeiterkammer (AK). Diese 1-Euro-Traumreisen enthalten viele Zuschläge, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, so Konsumentenschützerin Renate Burtscher gegenüber dem ORF.

Dreiste Abzocke

Reise viermal verschoben

Hintergrund: Eine Verschiebung der Reise bedarf der Zustimmung des Konsumenten, so Burtscher. Fehle diese Zustimmung, muss der Reiseveranstalter - in diesem Fall "Auf in die Ferien GmbH" mit Sitz in Innsbruck - die gesamten Kosten zurückerstatten. Laut Wirtschaftskammer Tirol sei das Unternehmen in Innsbruck allerdings nicht bekannt.