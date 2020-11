Arbeiterkammer drängt auf Homeoffice-Gesetz

Die Arbeiterkammer (AK) drängt auf ein Homeoffice-Gesetz. "Wir wollen rasch eine klare Regelung", forderte AK-Präsidentin Renate Anderl am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz. Darin müsse auch die Abgeltung für im Homeoffice entstandene Mehrkosten, wie Strom, Internet oder Heizung geregelt sein. Schließlich müssten die Arbeitnehmer auch nicht im Büro anteilig diese Kosten übernehmen. Die AK sei dazu bereit, die Verhandlungen für ein Gesetz zu beschleunigen.

Das IFES hat im Auftrag der AK Wien eine Studie zu "Zeit- und ortsungebundenem Arbeiten" durchgeführt. Von 2.046 im Oktober Befragten haben 816 heuer schon zumindest ab und zu Homoffice genutzt. Rund vier von zehn Arbeitnehmern haben also Homeoffice-Erfahrung. Die meisten Beschäftigten ohne Homeoffice-Erfahrung geben an, dass Arbeiten von zu Hause aus in ihrer Tätigkeit nicht möglich sei. Bei einigen will aber entweder der Arbeitgeber oder sie selber kein Arbeiten von zu Hause aus. Im Vergleich zu einer ersten Befragung im April zeigt sich, dass - von jenen Beschäftigten mit Homeoffice-Erfahrung - während des ersten Lockdowns wesentlich mehr Menschen fast immer im Homeoffice waren, nämlich 60 Prozent, als im Oktober mit nur mehr 15 Prozent.