Arbeiter geriet unter Lkw-Reifen und starb

Bei einem Arbeitsunfall am Freitagnachmittag in einem Speditionsunternehmen in Pöchlarn (Bezirk Melk) ist ein 61-Jähriger gestorben. Der Mann wies den Fahrer eines Sattelkraftfahrzeugs beim Entladen ein, geriet unter die Zwillingsräder und wurde überrollt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf dem Gelände einer Speditionsfirma. Um den Lastwagen fürs Entladen auf eine Rampe zu leiten, stieg der Beifahrer aus und wollte den Lenker einweisen. Dabei geriet er allerdings unter die Reifen. Der Arbeiter starb im Rettungswagen auf der Fahrt ins Krankenhaus, so die Polizei.